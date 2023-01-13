Личка — сервис поиска охранных предприятий (ЧОП, ЧОО) и транспортных компаний (ТК) в Москве.

Все частные охранные предприятия (ЧОПы) в Москве, детективные агентства, транспортные компании и авиакомпании на Личка.рф.

ОХРАНА ОБЪЕКТОВ

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Безопасная Москва

Охранное предприятие (ЧОП, ЧОО)
Аренда авто с водителем Cadillac Escalade 2 500 руб/час
р-н. Сокол, ш. Волоколамское, д. 1
Панфиловская, Сокол, Стрешнево
  • 1 отзыв

Сигма-Профи

Охранное предприятие (ЧОП, ЧОО)
р-н. Бутырский, пр-д Огородный, д. 20 стр. 27
Бутырская, Фонвизинская
  • 1 отзыв

ВОИН

Охранное предприятие (ЧОП, ЧОО)
р-н. Сокольники, ул Старослободская, д. 16/17
Сокольники
  • 0 отзывов

Меинса

Охранное предприятие (ЧОП, ЧОО)
р-н. Сосенское, пр-т Ленинградский, д. 37 корп. 3
Аэропорт, Динамо, Петровский парк
  • 0 отзывов

ПРАЙД

Охранное предприятие (ЧОП, ЧОО)
р-н. Митино, ш. Волоколамское, д. 142
Волоколамская, Митино, Мякинино
  • 1 отзыв

ЯВР

Охранное предприятие (ЧОП, ЧОО)
р-н. Сокол, ул. Алабяна, д. 10 корп. 3
Панфиловская
  • 1 отзыв

ЗАКАЗ АВТОМОБИЛЕЙ

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Take & Drive

Прокат автомобилей
р-н. Покровское-Стрешнево, пр-д Строительный, д. 7А корп. 5
Спартак, Сходненская, Тушинская
  • 1 отзыв

Чайка

Прокат автомобилей
р-н. Проспект Вернадского, пр-т Вернадского, д. 41 стр. 1
Проспект Вернадского
  • 0 отзывов

ТК Звезда

Заказ автомобилей
р-н. Чертаново Северное, ш. Варшавское, д. 122А
Южная
  • 0 отзывов

Spora GT

Прокат автомобилей
р-н. Филёвский Парк, ул. Василисы Кожиной, д. 13
Филевский парк
  • 0 отзывов

ФОРСАЖ199

Прокат автомобилей
р-н. Нижегородский, ш. Фрезер, д. 2/1
Авиамоторная, Андроновка, Нижегородская
  • 0 отзывов

ЮНЕВЕСТ

Заказ автомобилей
р-н. Очаково-Матвеевское, ул. Рябиновая, д. 43 корп. 2
Озёрная
  • 0 отзывов

АРЕНДА АВИАТРАНСПОРТА

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Black Guard

Охранное предприятие (ЧОП, ЧОО)
г. Раменское, дп Кратово, ул. 4-я Рябиновая, д. 15
  • 2 отзыва

Хелипорт Москва

Аренда авиатранспорта
Маршрут "ЖИВОПИСНЫЙ" 18 000 руб.
ЗАО, д. Раздоры, ш. Мякининское, д. 1А
Мякинино, Строгино
  • 1 отзыв

Jet Transfer

Аренда авиатранспорта
р-н. Внуково, ул. Центральная, д. 8б
Рассказовка
  • 0 отзывов

Aerocredo

Аренда авиатранспорта
р-н. Раменки, пр-т Вернадского, д. 8а
Университет
  • 0 отзывов

Denzy Vip Air Charter

Аренда авиатранспорта
р-н. Тропарёво-Никулино, ул. Академика Анохина, д. 38 корп. 3
Юго-Западная
  • 0 отзывов

GO-SKY

Аренда авиатранспорта
р-н. Внуково, ул. 2-я Рейсовая, д. 2 корп. 5
Рассказовка
  • 0 отзывов

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Легион

10.03.2023
Kristina
Евгений Анатольевич профессионал своего дела, и мы какой раз можем в этом убедиться. Сами убедились в том, что к абсолютно каждо...

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01.03.2023
Рита Власова
Была на консультации в детективном агентстве Легион. Могу сказать, что полностью довольна тем как меня проконсультировали. Работ...

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19.02.2023
Михаил Лисов
Ждем ваших предложений,всегда открыты к сотрудничеству!

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15.02.2023
Jusrusjus
So good )

Сбор-Инфо 24

15.02.2023
Вадим
Мне нужно было нанять частного детектива, и я не знал всех юридических аспектов и колебался, но я нашел детективное агентство Сб...

Легион

27.10.2022
Яна
Бывший муж, псих. Преследует меня повсюду. Боюсь выйти из дома. Раньше просто заваливал звонками и сообщениями. А теперь кидаетс...

Detectiver

25.10.2022
Ирина Егорова
Очень благодарна сотрудникам агентства, быстро получила интересующую меня информацию в полном объёме. Рекомендую всем.

Легион

11.09.2022
Оксана
Пару месяцев назад уволила одного из своих сотрудников по уважительной причине. Он затаил обиду и злобу на меня, звонил мне в лю...

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25.05.2022
Руслан Внук Григория
Шарашкина контора. С деньгами протягивают. Роман Михайлович за свои слова не отвечает.

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18.02.2022
Никита Казанцев
Наше предприятие загородом, и вопрос транспорта для сотрудников стоит остро. В конечном итоге оказалось, что заключить контракт ...

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Оксана

Телохранитель

Резюме добавлено: 13.01.2023

150000 руб.

  • Возраст: 33 года,

  • Разряд: 6-й разряд,

  • Стаж: От 1 года до 3 лет

Юрий

Телохранитель

Резюме добавлено: 23.11.2022

150000 руб.

  • Возраст: 29 лет,

  • Разряд: Нет разряда,

  • Стаж: Более 6 лет

Иван

Подвижный пост (патруль)

Резюме добавлено: 04.09.2022

100000 руб.

  • Возраст: 24 года,

  • Разряд: Нет разряда,

  • Стаж: От 3 до 6 лет

Дмитрий

Водитель

Резюме добавлено: 13.04.2022

100000 руб.

  • Возраст: 42 года,

  • Разряд: Нет разряда,

  • Стаж: Более 6 лет

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